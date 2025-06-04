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Зеленський: "Павутини" б не було, якби РФ погодилася на припинення вогню

Українська правдаСереда, 4 червня 2025, 17:03
Зеленський: Павутини б не було, якби РФ погодилася на припинення вогню
Фото: Офіс президента України

Якби Росія погодилася на припинення вогню, Україна не проводила б операцію "Павутина" зі знищення літаків стратегічної авіації РФ.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського на брифінгу

Пряма мова Зеленського: "Припинення вогню могло би бути до операції, яку ми зробили (операції "Павутина" - Ред.)… Чи була би операція тоді? Ні".

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Деталі: Зеленський додав, Україна не залишатиме дій агресора без відповіді.

Пряма мова Зеленського: "Тобто це не значить, що ми паралельно з тим, що хочемо припинення вогню нічого не робимо. Це наш підхід. … Ми повинні обирати правила. Я вважаю, що якщо правила припинення вогню для всіх, то вони для всіх. Якщо їх порушують, то й ми можемо порушувати".

Під час брифінгу, Зеленський відзначив, що нагородив закритим указом працівників Служби безпеки України за проведення спецоперації "Павутина" на території Росії. Зеленський сказав, що внаслідок операції було пошкоджено 41 літак, половину з яких неможливо відновити.

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Передісторія:

  • Спецоперацію Служби безпеки України під кодовою назвою "Павутина" – одну з наймасштабніших і найскладніших диверсійних операцій проти військової авіації Росії, було проведено 1 червня 2025 року.
  • Внаслідок операції, за даними СБУ, було уражено 41 російський військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
  • У НАТО назвали "Павутину" найуспішнішою операцією – за оцінками Альянсу щонайменше 40 літаків були пошкоджені. Від 10 до 13 літаків повністю зруйновані. 

ЗеленськийСБУ
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