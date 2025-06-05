Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію Штатів громадянам 12 країн та запровадив обмеження для жителів ще 7 країн.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, Трамп оголосив про заборону в’їзд на територію США громадян з 12 країн: Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

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Зазначається, що заборона запроваджена з посиланням "на ризики для безпеки".

Для громадян таких семи країн діятимуть часткові обмеження: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан і Венесуела.

У публікації додають, що заборона передбачає винятки для законних постійних резидентів, власників діючих віз, певних категорій віз та осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США.

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За словами представника Білого дому, Трамп прийняв остаточне рішення про підписання цього указу після антисемітського нападу у штаті Колорадо. Він розглядав це питання і раніше, але недільний напад прискорив прийняття рішення.

Передісторія:

Адміністрація Трампа ухвалила рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може зробити багатьох з них вразливими до депортації.

За даними видання The Washington Post, адміністрація Трампа розробляє план масової депортації, у розмовах згадується цифра 1 мільйон осіб за рік.

Наприкінці квітня Трамп заявив, що його країні потрібне "сміливе правосуддя" для здійснення жорсткої міграційної політики.

Адміністрація Трампа планує використати до $250 млн, виділених на іноземну допомогу, для фінансування добровільного повернення біженців з різних країн, зокрема з України, додому.

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