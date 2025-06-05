Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію Штатів громадянам 12 країн та запровадив обмеження для жителів ще 7 країн.
Джерело: CNN із посиланням на джерела
Деталі: За даними видання, Трамп оголосив про заборону в’їзд на територію США громадян з 12 країн: Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
Зазначається, що заборона запроваджена з посиланням "на ризики для безпеки".
Для громадян таких семи країн діятимуть часткові обмеження: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан і Венесуела.
У публікації додають, що заборона передбачає винятки для законних постійних резидентів, власників діючих віз, певних категорій віз та осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США.
За словами представника Білого дому, Трамп прийняв остаточне рішення про підписання цього указу після антисемітського нападу у штаті Колорадо. Він розглядав це питання і раніше, але недільний напад прискорив прийняття рішення.
Передісторія:
- Адміністрація Трампа ухвалила рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може зробити багатьох з них вразливими до депортації.
- За даними видання The Washington Post, адміністрація Трампа розробляє план масової депортації, у розмовах згадується цифра 1 мільйон осіб за рік.
- Наприкінці квітня Трамп заявив, що його країні потрібне "сміливе правосуддя" для здійснення жорсткої міграційної політики.
- Адміністрація Трампа планує використати до $250 млн, виділених на іноземну допомогу, для фінансування добровільного повернення біженців з різних країн, зокрема з України, додому.
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