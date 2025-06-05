Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 5 червня 2025, 02:58
Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн – ЗМІ
Дональд Трамп, фото: getty images

Президент США Дональд Трамп заборонив в’їзд на територію Штатів громадянам 12 країн та запровадив обмеження для жителів ще 7 країн.

Джерело: CNN із посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, Трамп оголосив про заборону в’їзд на територію США громадян з 12 країн: Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Реклама:

Зазначається, що заборона запроваджена з посиланням "на ризики для безпеки".

Для громадян таких семи країн діятимуть часткові обмеження: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан і Венесуела.

У публікації додають, що заборона передбачає винятки для законних постійних резидентів, власників діючих віз, певних категорій віз та осіб, в'їзд яких відповідає національним інтересам США.

РЕКЛАМА:

За словами представника Білого дому, Трамп прийняв остаточне рішення про підписання цього указу після антисемітського нападу у штаті Колорадо. Він розглядав це питання і раніше, але недільний напад прискорив прийняття рішення.

Передісторія

  • Адміністрація Трампа ухвалила рішення скасувати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, що може зробити багатьох з них вразливими до депортації.
  • За даними видання The Washington Post, адміністрація  Трампа розробляє план масової депортації, у розмовах згадується цифра 1 мільйон осіб за рік.
  • Наприкінці квітня Трамп заявив, що його країні потрібне "сміливе правосуддя" для здійснення жорсткої міграційної політики.
  • Адміністрація Трампа планує використати до $250 млн, виділених на іноземну допомогу, для фінансування добровільного повернення біженців з різних країн, зокрема з України, додому.

Читайте також: Доктрина Трампа: який принцип стає ключовим у зовнішній політиці США

ТрампСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено від 00:36Росія знову здійснила комбіновану атаку на Харків: горіли квартири, 17 постраждалих
Зеленський: З кожним новим ударом РФ показує середній палець усьому світові
Путін провів телефонну розмову з Папою Римським
В МОУ пояснили, що чекає на "обмежено придатних", які не встигли пройти ВЛК до 5 червня
Шарій заочно отримав 15 років тюрми за держзраду: Youtube-канал конфіскують
фотоФранцузькі винищувачі Mirage 2000 пролетіли над Чорним морем, "намалювавши" тризуб
Усі новини...
Трамп
Зеленський: З кожним новим ударом РФ показує середній палець усьому світові
Путін заявив Трампу, що "відповість" Україні за операцію "Павутина"
У Білому домі підтвердили, що Трамп візьме участь у саміті НАТО
Останні новини
03:40
У Грузії закривають інформаційний центр НАТО і ЄС
02:58
Трамп заборонив в’їзд до США громадянам 12 країн – ЗМІ
01:52
Уряд Хорватії розкрив деталі відновлення обовʼязкової військової служби
01:10
оновлено від 00:36Росія знову здійснила комбіновану атаку на Харків: горіли квартири, 17 постраждалих
00:18
У Росії заявили, що за дві години нібито збили майже 30 "українських безпілотників"
00:06
Дострокові вибори в Нідерландах можуть відбутись наприкінці жовтня
23:42
Генштаб: На фронті відбулось 115 боєзіткнень
23:30
Як Музей на Поштовій роками бореться за право на існування
23:22
хокей"Едмонтон" – "Флорида". Розклади і прогнози на фінал Кубка Стенлі
23:14
У Мінфіні назвали суму надходжень до держбюджету в травні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: