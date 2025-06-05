В ОВА показали наслідки нічної ворожої атаки на Харків
На Світанку 5 червня ОВА очільник ОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків ворожої нічної атаки на Харків.
Джерело: Синєгубов у соцмережах
Деталі: У дописі до фото Синєгубов нагадав, що внаслідок російських ударів 17 людей постраждали, серед яких – вагітна жінка, діти і 93-річна жінка.
Він додав, що внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири.
Пряма мова Синєгубова: "Чергова важка і безсонна ніч для харків’ян".
Що передувало: У ніч проти 5 червня армія РФ завдала ракетного удару по одному з районів Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами.
Нагадаємо: У ніч проти 4 червня в Харкові пролунали вибухи, росіяни також завдали ракетного удару по цивільному підприємству та атакували безпілотниками.