В ОВА показали наслідки нічної ворожої атаки на Харків

На Світанку 5 червня ОВА очільник ОВА Олег Синєгубов опублікував фото наслідків ворожої нічної атаки на Харків.

Джерело: Синєгубов у соцмережах

Деталі: У дописі до фото Синєгубов нагадав, що внаслідок російських ударів 17 людей постраждали, серед яких – вагітна жінка, діти і 93-річна жінка.

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Він додав, що внаслідок ударів БпЛА потрощені фасади багатоповерхівок, вибиті шибки та пошкоджені квартири.

Пряма мова Синєгубова: "Чергова важка і безсонна ніч для харків’ян".

фото: ХОВА фото: ХОВА

фото: ХОВА

фото: ХОВА

Що передувало: У ніч проти 5 червня армія РФ завдала ракетного удару по одному з районів Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами.

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Нагадаємо: У ніч проти 4 червня в Харкові пролунали вибухи, росіяни також завдали ракетного удару по цивільному підприємству та атакували безпілотниками.