Трамп взявся за розслідування автопідпису Байдена і нібито пов’язаної з ним "змови"
Президент США Дональд Трамп розпорядився з’ясувати обставини використання автопідпису свого попередника Джо Байдена, вбачаючи у цьому "змову".
Джерело: сайт Білого дому
Деталі: В указі зазначається, що "помічники колишнього президента Байдена зловживали владою президентських підписів", використовуючи автопідпис, "щоб приховати спад когнітивних можливостей Байдена".
Дослівно з указу: "Ця змова є одним з найнебезпечніших і найтривожніших скандалів в американській історії.
Американська громадськість була навмисно захищена від виявлення того, хто здійснював виконавчу владу, в той час як підпис Байдена був використаний на тисячах документів для здійснення радикальних змін у політиці".
"Когнітивні проблеми Байдена та очевидне психічне зниження під час його президентства були ще "гіршими" в приватному житті, і найближчі до нього люди "намагалися приховати це" від громадськості".
Деталі: Також у документі сказано, що "незважаючи на ці проблеми", Білий дім видав понад 1200 президентських документів, призначив 235 суддів до федеральних судів і видав більше помилувань і пом'якшень покарань, ніж будь-яка інша адміністрація в історії США.
Дослівно з указу: "Наприклад, за два дні до Різдва 2024 року Білий дім оголосив, що Байден пом'якшив вироки 37 із 40 найогидніших і найжахливіших злочинців, засуджених до смертної кари на федеральному рівні, серед яких було кілька вбивць дітей і серійних вбивць".
Деталі: Також, ідеться в документі, дії щодо автопідпису "особливо стосувалися" другої половини президенства Байдена, коли нібито "його когнітивний спад став ще більш очевидним для тих, хто працював з ним найближче".
В указі зазначається, що "це розслідування повинно стосуватися", зокрема, діяльності щодо "навмисного приховування від громадськості інформації про психічне та фізичне здоров'я Байдена", документів, у яких був використаний атопідпис, і того, хто давав вказівку використати автопідпис.
Що передувало: Трамп перепостив у своїй соцмережі Truth Social безпідставну теорію змови про те, що колишнього президента Джо Байдена було нібито страчено у 2020 році, а замість нього використовують "клонів" чи "роботизованих істот".
Передісторія:
- 22 травня під час офіційної зустрічі в Овальному кабінеті президент США Дональд Трамп висунув необгрунтовані звинувачення проти президента Південно-Африканської Республіки Сіріла Рамафоси у нібито "геноциді білих". Його твердження є теорією змови, яка поширюється крайніми правими колами у США, яку зокрема підтримав мільярдер Ілон Маск і проросійський журналіст Такер Карлсон.
- Через те, що Дональд Трамп не читає письмові щоденні президентські брифінги (PDB), директорка Національної розвідки США Тульсі Габбард ініціювала створення відеоверсії брифінгів з анімованими ефектами, зокрема вибухаючих бомб, подібні до графіки відеоігор, щоб краще відповідати звичкам та уподобанням президента.