Трамп заявив, що Україна сама спровокувала російські удари

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна сама спровокувала російські удари здійснивши спецоперацію "Павутина".

Джерело: Трамп під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One

Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи змінила спецоперація "Павутина" його думку про те, які козирі має президент України Володимир Зеленський, Трамп заявив, що це дало підставу правителю Росії Володимиру Путіну бомбардувати українські міста.

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Пряма мова: "Ну, вони дали Путіну привід піти й влаштувати їм пекельне бомбардування минулої ночі. Оце те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: "Ось і все. Тепер буде удар."

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