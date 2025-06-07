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Трамп заявив, що Україна сама спровокувала російські удари

Іван Д'яконовСубота, 7 червня 2025, 05:58
Трамп заявив, що Україна сама спровокувала російські удари
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україна сама спровокувала російські удари здійснивши спецоперацію "Павутина".

Джерело: Трамп під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One

Деталі: Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи змінила спецоперація "Павутина" його думку про те, які козирі має президент України Володимир Зеленський, Трамп заявив, що це дало підставу правителю Росії Володимиру Путіну бомбардувати українські міста.

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Пряма мова: "Ну, вони дали Путіну привід піти й влаштувати їм пекельне бомбардування минулої ночі. Оце те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: "Ось і все. Тепер буде удар."

Передісторія:

  • 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", у результаті якої були уражені літаки стратегічної авіації на 4-х російських аеродромах.
  • Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що загалом йдеться про "ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
  • В СБУ офіційно стверджують, що внаслідок ударів FPV-дронами було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад $7 млрд.
  • Глава Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг повідомив, що російські Ту-95, уражені під час української операції "Павутина", мали на меті завдати ракетного удару по Україні.
  • У відповідь на ці дії у ніч на 6 червня Росія здійснила масовані удари по Україні, використавши понад 400 дронів та 40 крилатих і балістичних ракет. Атака призвела до численних жертв серед цивільного населення та значних руйнувань інфраструктури.

ТрампРосіяросійсько-українська війна
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