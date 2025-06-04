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Зеленський: На вихідних готується два обміни військовополоненими "500 на 500"

Українська правдаСереда, 4 червня 2025, 16:20
Зеленський: На вихідних готується два обміни військовополоненими 500 на 500
Скриншот

На вихідних планується два етапи обміну військовополоненими між Україною та Росією – загалом ідеться про звільнення 500 українських військових.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського на брифінгу

Деталі: За його словами, Україна готова передати таку ж кількість російських полонених.

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Пряма мова Зеленського: "Російська сторона передала інформацію, що цими вихідними зможе передати 500 людей, 500 наших військових із тисячі, про яку ми домовилися. Ми будемо готові з нашого боку до обміну відповідною кількістю".

Деталі: Проте наразі російська сторона не надала узгоджених списків для обміну.

Пряма мова Зеленського: "Поки що ми списки не отримали. На цей раз на відміну від минулого Стамбулу, росіяни дали слово, що до обміну вони нам дадуть списки, кого ми міняємо. Для нас це важливо. Ми поки що списки знову не отримали. Будемо наполягати, щоб українська сторона отримала списки для обміну".

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Деталі: Зеленський повідомив, що після завершення обміну розпочнеться робота над поверненням тіл загиблих військових.

Пряма мова Зеленського: "Що стосується обміну тілами, є документи, які чітко говорять, що Росія ідентифікувала 15-20% всіх тіл, які у них є. Це згідно з документами, які у них є. Тому домовилися, щоб була чітка ідентифікація … дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись. Бо у нас вже був приклад".

Передісторія: 

  • У п'ятницю 23 травня Україна та Росія провели першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, в рамках якої вдалося повернути 390 людей. З них 270 військових та 120 цивільних громадян. 
  • У суботу ще 307 українських захисників повернули з російського полону. Усі вони – чоловіки рядового та сержантського складу.
  • 25 травня Україна та Росія провели третю частину обміну в форматі "1000 на 1000". Додому повернулися ще 303 українські захисники.
  • Командир бригади Нацгвардії "Азов" полковник Денис ("Редіс") Прокопенко заявив, що під час триденного обміну полоненими з Росією не обміняли жодного "азовця", і не вірить, що влада зацікавлена у поверненні цих бійців.
  • Письменник і колишній політв'язень Кремля Станіслав Асєєв повідомив, що серед звільнених у форматі "1000 на 1000" немає жодного з цивільних, які перебувають у російському полоні вже вісім років.

російсько-українська війнаполоненіЗеленський
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