Зеленський: На вихідних готується два обміни військовополоненими "500 на 500"

На вихідних планується два етапи обміну військовополоненими між Україною та Росією – загалом ідеться про звільнення 500 українських військових.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського на брифінгу

Деталі: За його словами, Україна готова передати таку ж кількість російських полонених.

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Пряма мова Зеленського: "Російська сторона передала інформацію, що цими вихідними зможе передати 500 людей, 500 наших військових із тисячі, про яку ми домовилися. Ми будемо готові з нашого боку до обміну відповідною кількістю".

Деталі: Проте наразі російська сторона не надала узгоджених списків для обміну.

Пряма мова Зеленського: "Поки що ми списки не отримали. На цей раз на відміну від минулого Стамбулу, росіяни дали слово, що до обміну вони нам дадуть списки, кого ми міняємо. Для нас це важливо. Ми поки що списки знову не отримали. Будемо наполягати, щоб українська сторона отримала списки для обміну".

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Деталі: Зеленський повідомив, що після завершення обміну розпочнеться робота над поверненням тіл загиблих військових.

Пряма мова Зеленського: "Що стосується обміну тілами, є документи, які чітко говорять, що Росія ідентифікувала 15-20% всіх тіл, які у них є. Це згідно з документами, які у них є. Тому домовилися, щоб була чітка ідентифікація … дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись. Бо у нас вже був приклад".

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