Зеленський: Днями знищено 3 установки "Іскандер", пошкоджено вертольоти й логістику РФ
Президент Володимир Зеленський повідомив про знищення Силами оборони трьох ворожих установок "Іскандер", пошкодження військових вертольотів та нові ураження російської військової логістики й аеродромів.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні доповідали міністр оборони України (Рустем – ред.) Умєров, головком (Олександр – ред.) Сирський – щодо дій наших хлопців на передовій передусім. Є за що подякувати.
Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів.
Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас".
Деталі: Зеленський підкреслив, що росіяни намагаються показати, що вони нібито не піддаються жодному тиску.
"Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин. Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з Росією досі торгує. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього", – сказав він.
Передісторія:
- 5 червня Генштаб ЗСУ повідомляв, що Сили оборони завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ поблизу міста Клінци у Брянській області. Повідомлялося, що внаслідок удару одна російська пускова установка оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" здетонувала, ще дві, за попередніми оцінками, зазнали серйозних ушкоджень.
- У ніч на 6 червня Сили оборони завдали успішного удару по 2-х російських аеродромах у Саратовській та Рязанській областях базування авіації росіян та по інших важливих військових об’єктах.
- Крім того, російські телеграм-канали повідомляли, що в ніч на 6 червня внаслідок атаки українських безпілотників на аеропорт "Брянськ" було знищено російський бойовий вертоліт Мі-8 та пошкоджено гелікоптер Мі-35. Підтвердження цієї інформації не було.
- 7 червня внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку було збито російський винищувач Су-35.