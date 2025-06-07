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Зеленський: Днями знищено 3 установки "Іскандер", пошкоджено вертольоти й логістику РФ

Катерина ТищенкоСубота, 7 червня 2025, 21:09
Зеленський: Днями знищено 3 установки Іскандер, пошкоджено вертольоти й логістику РФ
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив про знищення Силами оборони трьох ворожих установок "Іскандер", пошкодження військових вертольотів та нові ураження російської військової логістики й аеродромів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні доповідали міністр оборони України (Рустем – ред.) Умєров, головком (Олександр – ред.) Сирський – щодо дій наших хлопців на передовій передусім. Є за що подякувати.

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Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць. Також є збиття російського військового літака Су-35 та пошкодження їхніх військових вертольотів. Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів.

Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас".

Деталі: Зеленський підкреслив, що росіяни намагаються показати, що вони нібито не піддаються жодному тиску.

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"Але дуже важливо, щоб світ розумів: так само як тиск примусив Росію зайти в переговорний процес, тиск може примусити Росію стати реалістом у процесі перемовин. Саме внаслідок тиску це можливо, і передусім санкцій на російську нафту і на тих, хто з Росією досі торгує. Росія повинна закінчити цю війну, яку вона почала. Треба дотиснути їх до цього", – сказав він.

Передісторія:

ЗеленськийРосіябезпілотники
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