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Удар по Харкову: у лікарні помер інструктор дитячої залізниці

Ольга КацімонНеділя, 8 червня 2025, 15:27
Удар по Харкову: у лікарні помер інструктор дитячої залізниці
На фото: наслідки удару РФ по Харкову 7 червня 2025 року/Харківська обласна прокуратура

У ніч на неділю в лікарні від отриманих поранень внаслідок удару авіабомбами по Харкову напередодні помер інструктор дитячої залізниці Володимир Ковтун.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський

Деталі: Володимир Ковтун раніше працював у системі "Укрзалізниці" та залишався активним учасником залізничної спільноти після виходу на пенсію у 2022 році.

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Під час атаки Володимир перебував поряд із дитячою залізницею. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.

Дослівно: "Втрати, з якими неможливо змиритися... Володимир Ковтун - він вже не працював на залізниці, пішов на пенсію у 2022 році, але працював до того тут же із залізничною малечею інструктором. І рокового вечора був поруч. Лікарі боролись за його життя, але врятувати не вдалося - Володимир помер від отриманих травм вночі в лікарні".

Передісторія:

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