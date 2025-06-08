Удар по Харкову: у лікарні помер інструктор дитячої залізниці
У ніч на неділю в лікарні від отриманих поранень внаслідок удару авіабомбами по Харкову напередодні помер інструктор дитячої залізниці Володимир Ковтун.
Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський
Деталі: Володимир Ковтун раніше працював у системі "Укрзалізниці" та залишався активним учасником залізничної спільноти після виходу на пенсію у 2022 році.
Під час атаки Володимир перебував поряд із дитячою залізницею. Попри зусилля медиків, врятувати його не вдалося.
Дослівно: "Втрати, з якими неможливо змиритися... Володимир Ковтун - він вже не працював на залізниці, пішов на пенсію у 2022 році, але працював до того тут же із залізничною малечею інструктором. І рокового вечора був поруч. Лікарі боролись за його життя, але врятувати не вдалося - Володимир помер від отриманих травм вночі в лікарні".
Передісторія:
- У суботу близько 17.35 Росія завдала ударів 4-ма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова.
- 30-річна співробіниця "Укрзалізниці" загинула. Президент Володимир Зеленський повідомив про понад 40 поранених. Водночас Синєгубов востаннє повідомляв про 19 поранених.
- Пізно ввечері 7 червня голова Харківської ОВА повідомив, що у лікарні внаслідок удару помер 62-річний чоловік, ще двоє перебувають у вкрай важкому стані.