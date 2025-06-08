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Зеленський: Росія веде брудну гру щодо обміну, це підриває переговорні зусилля

Катерина ТищенкоНеділя, 8 червня 2025, 20:09
Зеленський: Росія веде брудну гру щодо обміну, це підриває переговорні зусилля
Володимир Зеленський у зверненні 8 червня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається вести брудну політичну та інформаційну гру навколо обміну полоненими та повернення тіл полеглих воїнів, і це поставить під сумнів зусилля США та міжнародної спільноти щодо перемовин.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Говорив сьогодні і вчора з міністром оборони Умєровим, з керівником ГУР Будановим, з головою СБУ Малюком.

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Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулося звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на 1000+ людей, про що ми домовлялися у Стамбулі, досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, в своєму дусі намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру".

Деталі: Як зазначив Зеленський, Україна вірить, що "вдасться продовжити обмінний трек" і зі своєї сторони все для цього робить.

"І якщо росіяни навіть в таких гуманітарних питаннях не дотримуються домовленостей, то це поставить під великий сумнів всі міжнародні зусилля, зокрема зусилля США щодо перемовин, щодо дипломатії", – сказав він.

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Передісторія:

  • 7 червня Росія заявила про зрив обміну полоненими начебто з вини України. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви
  • Згодом росіяни зняли відео з рефрижераторами і заявили, нібито доставили першу партію тіл загиблих українців для обміну. Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" повідомив, що оприлюднене ворогом відео відзнято на території Росії, не на місці і не в районі обміну.
  • 8 червня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що обмін тілами загиблих між Україною та Росією, домовленість про який було досягнуто під час переговорів у Стамбулі, заплановано на наступний тиждень.

ЗеленськийРосіяобмін
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