Зеленський: Росія веде брудну гру щодо обміну, це підриває переговорні зусилля
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається вести брудну політичну та інформаційну гру навколо обміну полоненими та повернення тіл полеглих воїнів, і це поставить під сумнів зусилля США та міжнародної спільноти щодо перемовин.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Говорив сьогодні і вчора з міністром оборони Умєровим, з керівником ГУР Будановим, з головою СБУ Малюком.
Україна продовжує робити все можливе, щоб відбулося звільнення наших полонених і повернення наших українських полеглих воїнів. Повних списків від Росії на 1000+ людей, про що ми домовлялися у Стамбулі, досі, на жаль, немає. Тобто російська сторона, як завжди, в своєму дусі намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру".
Деталі: Як зазначив Зеленський, Україна вірить, що "вдасться продовжити обмінний трек" і зі своєї сторони все для цього робить.
"І якщо росіяни навіть в таких гуманітарних питаннях не дотримуються домовленостей, то це поставить під великий сумнів всі міжнародні зусилля, зокрема зусилля США щодо перемовин, щодо дипломатії", – сказав він.
Передісторія:
- 7 червня Росія заявила про зрив обміну полоненими начебто з вини України. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви.
- Згодом росіяни зняли відео з рефрижераторами і заявили, нібито доставили першу партію тіл загиблих українців для обміну. Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" повідомив, що оприлюднене ворогом відео відзнято на території Росії, не на місці і не в районі обміну.
- 8 червня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що обмін тілами загиблих між Україною та Росією, домовленість про який було досягнуто під час переговорів у Стамбулі, заплановано на наступний тиждень.