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Пошкоджений військовий корабель з КНДР перемістили в док біля кордону з Росією

Альона Мазуренко Понеділок, 9 червня 2025, 12:04
Пошкоджений військовий корабель з КНДР перемістили в док біля кордону з Росією
фото: Maxar

Північна Корея перемістила новий військовий корабель, пошкоджений під час невдалого запуску, до порту поблизу російського кордону, що може вказувати на роль Росії у ремонті судна.

Джерело: CNN

Дослівно: "Супутникові знімки, зроблені в неділю компанією Maxar Technologies, показують 5000-тонний есмінець, поки що без назви, в сухому доці в порту Раджин, що входить до складу спеціальної економічної зони Расон в Північній Кореї, яка межує з її коротким кордоном з Росією".

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Деталі: За словами директора з питань зовнішньої співпраці і асоційованого наукового співробітника Корейського інституту оборонних аналізів Ю Джіхуна, Раджин не є великим суднобудівним підприємством, але має можливості для скромного ремонту і технічного обслуговування.

А його близькість до Росії "робить його ключовим вузлом для зусиль Північної Кореї з поглиблення економічних і потенційно військових зв'язків з Москвою".

Військовий корабель був пошкоджений 21 травня, коли під час запуску корма пішла у воду, а носова частина застрягла на суші. В результаті невдалого маневру корабель перевернувся на бік.

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Північнокорейський лідер Кім Чен Ин, який був присутній на церемонії спуску на воду, наказав відремонтувати есмінець до пленарного засідання правлячої Трудової партії наприкінці червня, назвавши це справою національної честі.

Минулого тижня державні ЗМІ повідомили, що ремонт в сухій доці Раджин триватиме від 7 до 10 днів.

Південнокорейський адмірал у відставці Кім Дук Кі в понеділок повідомив ЗМІ, що час ремонту залежатиме від пошкоджень корабля.

Кім сказав, що цілком можливо, що гідролокатор і ехолот, розташовані в носовій частині корабля, були пошкоджені під час невдалого запуску.

За його словами, для ремонту таких пошкоджень, ймовірно, знадобиться іноземна допомога: "Північній Кореї бракує технологій для гідролокаційних систем, тому вони, ймовірно, імпортували їх з Китаю або Росії".

За словами аналітиків, внутрішні приміщення корабля, а також механізми та електроніку доведеться очистити від морської води і висушеної солі в процесі ремонту.

На думку Ю, російська допомога в процесі ремонту є можливою, але буде важко перевірити, чи стосується вона лише інженерів, а не переміщення основних частин обладнання.

Нагадаємо: 

  • 21 травня у КНДР під час спуску на воду новозбудованого 5000-тонного есмінця сталася аварія.

  • Лідер КНДР Кім Чен Ин, який був присутній на церемонії, назвав подію серйозним нещасним випадком і злочинним діянням.

  • У Північній Кореї затримали трьох посадовців через аварію, що сталася під час запуску есмінця на корабельні.

КНДРкорабліРосія
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