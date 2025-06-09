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Деякі укриття під час масованої атаки РФ на Рівненщину були закриті – поліція перевірить чому

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 червня 2025, 17:02
Деякі укриття під час масованої атаки РФ на Рівненщину були закриті – поліція перевірить чому
фото Рівненської ОВА

Поліція та рятувальники Рівненщини з'ясовуватимуть, чому деякі сховища під час нічної ворожої атаки на область 9 червня були зачиненими.

Джерело: Рівненська обладміністрація

Пряма мова очільника Рівненщини Олександра Коваля: "Приводом стали скарги жителів області на те, що цієї ночі під час повітряної атаки ворога деякі сховища були зачинені. Це неприпустимо. Доручив поліції та рятувальникам з’ясувати усі обставини, чому так сталося. А керівникам громад наголосив на їхній персональній відповідальності за такі випадки".

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Деталі: Коваль закликав громадян повідомляти про це в поліцію або телефонувати на цілодобову гарячу лінію ОВА.

Довідково: В Україні є закон, який посилює відповідальність за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Відтак за зачинене під час повітряної тривоги укриття може бути притягнутий до адміністративної та кримінальної відповідальності.

Що передувало: В ніч на 9 червня та вранці Рівненська область зазнала потужного удару ворога дронами та ракетами. В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає, повідомила вранці місцева влада, водночас повідомлялось про одного пораненого.

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Речник ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат у телеефірі зазначив, що основний удар ворога цієї ночі був спрямований на один із українських оперативних аеродромів.

Загалом у ніч на 9 червня Росія випустила 499 дронів та ракет по Україні, ППО знешкодила 479 ворожих цілей.

Рівненська областьповітряна тривога
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