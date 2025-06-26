Сирський: ЗСУ зупинили просування РФ на Сумщині, лінія фронту стабілізована
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована.
Джерело: Сирський
Деталі: За його словами, на визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини.
Сирський заявив, що на Північнослобожанському та Курському напрямках ЗСУ повторно скували близько 50 тисяч російських військ, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.
Пряма мова: "Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку".
Деталі: Також Сирський повідомив, що на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з оборони міст і громад Сумщини.
Пряма мова: "Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень.
Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника".
Що передувало:
- 24 червня Державна прикордонна служба повідомила, що зафіксувала зниження активності російських окупантів у Сумській області, крім ділянки в межах Юнаківської та Хотінської громад.
- 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Силами оборони було звільнено Андріївку.