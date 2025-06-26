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Сирський: ЗСУ зупинили просування РФ на Сумщині, лінія фронту стабілізована

Анастасія ПроцЧетвер, 26 червня 2025, 11:53
Сирський: ЗСУ зупинили просування РФ на Сумщині, лінія фронту стабілізована
Сирський. фотоз Facebook

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована.

Джерело: Сирський 

Деталі: За його словами, на визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини.

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Сирський заявив, що на Північнослобожанському та Курському напрямках ЗСУ повторно скували близько 50 тисяч російських військ, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти.

Пряма мова: "Наші наступальні дії у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території. Це значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на Сумському напрямку".

Деталі: Також Сирський повідомив, що на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з оборони міст і громад Сумщини. 

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Пряма мова: "Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. 

Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника".

Що передувало: 

  • 24 червня Державна прикордонна служба повідомила, що зафіксувала зниження активності російських окупантів у Сумській області, крім ділянки в межах Юнаківської та Хотінської громад.
  • 14 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Силами оборони було звільнено Андріївку.

Сумська областьСирський
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