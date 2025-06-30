Зеленський: Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується

Президент Володимир Зеленський заявив, що спецзавдання, визначені тиждень тому для Сил оборони на Сумському напрямку, повністю реалізовані.

Джерело: глава держави після наради з військовими та міністром оборони

Пряма мова: "Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість. Сумщина – цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо.

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Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку".

Деталі: Зеленський зазначив, що Сили оборони також продовжують активні дії в межах Курської операції. За словами президента, вже протягом майже 10 місяців "мета операції забезпечується".

Що передувало: 26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована.

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