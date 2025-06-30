Зеленський: Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується
Президент Володимир Зеленський заявив, що спецзавдання, визначені тиждень тому для Сил оборони на Сумському напрямку, повністю реалізовані.
Джерело: глава держави після наради з військовими та міністром оборони
Пряма мова: "Фронт, і передусім Покровський напрямок. Там сконцентроване значне російське угруповання військ, багато штурмів. Я дякую всім нашим підрозділам, кожному воїну за стійкість. Сумщина – цей напрямок обговорили сьогодні окремо. Тиждень тому визначили для наших військ спеціальні завдання, конкретні рубежі. Станом на сьогодні визначені завдання повністю реалізовані. Це важливо.
Російський задум наступу на Сумщині не реалізовується, і це результат кожного українського підрозділу, який діє на напрямку".
Деталі: Зеленський зазначив, що Сили оборони також продовжують активні дії в межах Курської операції. За словами президента, вже протягом майже 10 місяців "мета операції забезпечується".
Що передувало: 26 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована.
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