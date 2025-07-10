Ворог з артилерії вдарив по Херсону, поранені троє людей
Четвер, 10 липня 2025, 00:30
Російська армія 9 липня близько 22:30 вдарила з артилерії по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого поранень зазнали троє людей.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Різних поранень зазнали двоє жінок і чоловік, їх госпіталізували.
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Дослівно Херсонська ОВА: "Внаслідок обстрілу постраждали троє людей. У 87-річної жінки та 85-річного чоловіка – мінно-вибухові травми та уламкові поранення".
"Крім того, важкі травми дістала 52-річна жінка. В неї – поранення руки, черевної та грудної клітки".