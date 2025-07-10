Враг из артиллерии нанес удар по Херсону, ранены три человека

Российская армия 9 июля около 22:30 нанесла артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона, в результате чего три человека получили ранения.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Различные ранения получили две женщины и мужчина, они были госпитализированы.

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Дословно Херсонская ОВА: "В результате обстрела пострадали три человека. У 87-летней женщины и 85-летнего мужчины – минно-взрывные травмы и осколочные ранения".

"Кроме того, тяжелые травмы получила 52-летняя женщина. У нее – ранения руки, брюшной и грудной полости".