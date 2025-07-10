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Масована атака на Київщину тривала майже 10 годин: КОВА повідомила про наслідки

Ольга Глущенко Четвер, 10 липня 2025, 06:50
Масована атака на Київщину тривала майже 10 годин: КОВА повідомила про наслідки
ілюстративне фото: Getty Images

Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети.

Джерело: КОВА

Дослівно КОВА: "На жаль є постраждалий. У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню".

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Деталі: Крім того, зазначають в адміністрації, наслідки ворожої атаки зафіксовані у 4 районах області.

У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.

У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.

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У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

Київська областьросійсько-українська війна
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