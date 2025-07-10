Масована атака на Київщину тривала майже 10 годин: КОВА повідомила про наслідки
Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети.
Джерело: КОВА
Дослівно КОВА: "На жаль є постраждалий. У Обухівському районі поранення отримав чоловік 51 року. Він госпіталізований в місцеву лікарню".
Деталі: Крім того, зазначають в адміністрації, наслідки ворожої атаки зафіксовані у 4 районах області.
У Броварському районі пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. У них вибиті вікна та двері, посічені фасади. Ще в одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Загорання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля. Кількість пошкоджених будинків уточнюється.
У Вишгородському районі ліквідована пожежа гаражного приміщення.
У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.