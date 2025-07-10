Массированная атака на Киевскую область длилась почти 10 часов: КОВА сообщила о последствиях

Почти 10 часов длилась массированная ночная атака врага на Киевскую область, против мирных населенных пунктов враг применил ударные дроны и ракеты.

Источник: КОВА

Дословно КОВА: "К сожалению, есть пострадавший. В Обуховском районе ранения получил мужчина 51 года. Он госпитализирован в местную больницу".

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Детали: Кроме того, отмечают в администрации, последствия вражеской атаки зафиксированы в 4 районах области.

В Броварском районе повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В них выбиты окна и двери, изрезаны фасады. Еще в одном частном доме в результате вражеской атаки произошел пожар. Возгорание ликвидировано. Повреждены два автомобиля. Количество поврежденных домов уточняется.

В Вышгородском районе ликвидирован пожар гаражного помещения.

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В Бориспольском и Обуховском районах также обнаружены поврежденные частные дома.