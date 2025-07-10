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Росіяни атакували Херсон: від вечора 6 поранених

Ірина БалачукЧетвер, 10 липня 2025, 07:17
Росіяни атакували Херсон: від вечора 6 поранених
Фото ілюстративне з Getty images

Шість людей дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Херсон увечері 9 та уночі 10 липня.

Джерело: Херсонська МВА та Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно ОВА: "Орієнтовно о 00:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсон. Під удар потрапили 63-річна жінка та 41-річний чоловік. У них – вибухові травми та множинні уламкові поранення".

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Деталі: Зазначається, що поранених госпіталізували. Їх стан середньої важкості.  

Ще четверо людей отримали тілесні ушкодження внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району міста близько 22:30 9 липня.

Зокрема, госпіталізували 52-річну жінку у тяжкому стані та 87-річну жінку і 85-річного чоловіка у стані середньої важкості.

53-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію, забій та садна, він лікуватиметься амбулаторно.

Херсонбезпілотники
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