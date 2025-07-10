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Россияне атаковали Херсон: с вечера 6 раненых

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 07:17
Россияне атаковали Херсон: с вечера 6 раненых
Фото иллюстративное из Getty images

Шесть человек получили ранения в результате российских ударов по городу Херсон вечером 9 и ночью 10 июля.

Источник: Херсонская ГВА и Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Ориентировочно в 00:30 россияне атаковали с БпЛА Днепровский район Херсона. Под удар попали 63-летняя женщина и 41-летний мужчина. У них – взрывные травмы и множественные осколочные ранения".

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Детали: Отмечается, что раненых госпитализировали, их состояние средней тяжести. 

Еще четверо людей получили телесные повреждения в результате вражеского обстрела Днепровского района города около 22:30 9 июля.

В частности, госпитализировали 52-летнюю женщину в тяжелом состоянии и 87-летнюю женщину и 85-летнего мужчину в состоянии средней тяжести.

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53-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, ушиб и ссадины, он будет лечиться амбулаторно.

Херсонбеспилотники
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