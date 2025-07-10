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Росіяни вдарили КАБом по Дніпропетровщині: поранені рятувальник і його дружина

Ірина БалачукЧетвер, 10 липня 2025, 07:49
Росіяни вдарили КАБом по Дніпропетровщині: поранені рятувальник і його дружина
Руйнування на Дніпропетровщині. фото з Telegram ДСНС

Дві людини дістали поранення внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області увечері 9 липня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Через удар КАБом по Межівській громаді Синельниківського району, що стався вчора (9 липня – ред.) надвечір, постраждали двоє людей. Окрім 43-річного чоловіка, жінка 40 років. Вона лікуватиметься амбулаторно".

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Деталі: Внаслідок тієї ворожої атаки зруйновано 5 приватних будинків, пошкоджено близько 20 будинків, магазин, лінію електропередач та газогін.

 
Фото ДСНС

Доповнено: Пізніше у ДСНС уточнили, що у селищі Межова внаслідок російської атаки постраждав рятувальник разом зі своєю дружиною.  

"Росіяни спрямували КАБ на житловий сектор селища Межова, який влучив на територію помешкання надзвичайника. Він після добового чергування відпочивав вдома. Поранена також і його дружина. Виникла пожежа загальною площею 300 кв.м. Їх оселя зруйнована повністю. Постраждалих "швидкою" госпіталізували до лікарні", – йдеться в повідомленні. 

 
Фото ДСНС

За даними голови ОВА, били загарбники і по Нікопольщині. Обстрілювали з артилерії та атакували FPV-дронами. Цілили по райцентру, Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах. Пошкоджено п'ятиповерхівку, гараж, господарську споруду, бджолині вулики. Минулося без постраждалих. 

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Фото ДСНС

Також Лисак повідомив, що над Дніпропетровщиною збили 5 російських БпЛА.

Дніпропетровська областьбезпілотникиобстріл
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