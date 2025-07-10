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Россияне ударили УАБом по Днепропетровской области: ранены спасатель и его жена

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 07:49
Россияне ударили УАБом по Днепропетровской области: ранены спасатель и его жена
Разрушения на Днепропетровщине. фото из Telegram ГСЧС

Два человека получили ранения в результате российских ударов по Днепропетровской области вечером 9 июля.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Из-за удара УАБом по Межевской общине Синельниковского района, который был вчера (9 июля – ред.) вечером, пострадали два человека. Кроме 43-летнего мужчины, женщина 40 лет. Она будет лечиться амбулаторно".

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Детали: В результате той вражеской атаки разрушены 5 частных домов, повреждены около 20 домов, магазин, линия электропередач и газопровод.

 
ФОТО ГСЧС

Дополнено: Позже в ГСЧС уточнили, что в поселке Межевая в результате российской атаки пострадал спасатель вместе со своей женой.

"Россияне направили УАБ на жилой сектор поселка Межевая, который попал на территорию дома чрезвычайника. Он после суточного дежурства отдыхал дома. Ранена также и его жена. Возник пожар общей площадью 300 кв.м. Их дом разрушен полностью. Пострадавших "скорой" госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

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ФОТО ГСЧС

По словам главы ОВА, били захватчики и по Никопольщине. Обстреливали из артиллерии и атаковали FPV-дронами. Целились по райцентру, Марганецкой, Мировской и Покровской общинах. Повреждены пятиэтажка, гараж, хозяйственная постройка, пчелиные ульи. Обошлось без пострадавших.

 
ФОТО ГСЧС

Также Лысак сообщил, что над Днепропетровщиной сбили 5 российских БпЛА.

Днепропетровская областьбеспилотникиобстрел
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