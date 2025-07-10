ЗСУ за добу знешкодили 920 загарбників та 38 артсистем
Четвер, 10 липня 2025, 08:10
Сили оброни за минулу добу відмінусували ще 920 російських солдатів та понад 460 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 030 580 (+920) осіб,
- танків – 11 011 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 22 972 (+3) од,
- артилерійських систем – 30 140 (+38) од,
- РСЗВ – 1 437 (+3) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 781 (+324) од,
- крилатих ракет – 3 445 (+6) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 656 (+81) од.
Дані уточнюються.