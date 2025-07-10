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ЗСУ за добу знешкодили 920 загарбників та 38 артсистем

Ірина БалачукЧетвер, 10 липня 2025, 08:10
ЗСУ за добу знешкодили 920 загарбників та 38 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни за минулу добу відмінусували ще 920 російських солдатів та понад 460 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 030 580 (+920) осіб,
  • танків – 11 011 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 22 972 (+3) од,
  • артилерійських систем – 30 140 (+38) од,
  • РСЗВ – 1 437 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 44 781 (+324) од,
  • крилатих ракет – 3 445 (+6) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 656 (+81) од.

Дані уточнюються.

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