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ВСУ за сутки обезвредили 920 захватчиков и 38 артсистем

Ирина БалачукЧетверг, 10 июля 2025, 08:10
ВСУ за сутки обезвредили 920 захватчиков и 38 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 920 российских солдат и более 460 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.07. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 030 580 (+920) человек,
  • танков – 11 011 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 972 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 30 140 (+38) ед,
  • РСЗО – 1 437 (+3) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 781 (+324) ед,
  • крылатых ракет – 3 445 (+6) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 656 (+81) ед.

Данные уточняются.

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