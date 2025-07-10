ВСУ за сутки обезвредили 920 захватчиков и 38 артсистем

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 920 российских солдат и более 460 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.07. 25 ориентировочно составили:

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личного состава – около 1 030 580 (+920) человек,

танков – 11 011 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 22 972 (+3) ед,

артиллерийских систем – 30 140 (+38) ед,

РСЗО – 1 437 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 781 (+324) ед,

крылатых ракет – 3 445 (+6) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 54 656 (+81) ед.

Данные уточняются.