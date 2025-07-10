ВСУ за сутки обезвредили 920 захватчиков и 38 артсистем
Четверг, 10 июля 2025, 08:10
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали еще 920 российских солдат и более 460 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.07. 25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 030 580 (+920) человек,
- танков – 11 011 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 22 972 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 30 140 (+38) ед,
- РСЗО – 1 437 (+3) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 781 (+324) ед,
- крылатых ракет – 3 445 (+6) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 656 (+81) ед.
Данные уточняются.