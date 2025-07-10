У Римі починається нова конференція з відновлення України

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В столиці Італії Римі 10 липня розпочинається четверта Конференція з питань відновлення України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Конференція з питань відбудови у Римі буде дводенною і проходитиме 10-11 липня.

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Як зазначають на офіційному сайті події, URC2025 зосередиться на чотирьох тематичних вимірах:

– підприємницькому, присвяченому тому, як залучати приватний сектор для відбудови і економічного зростання;

– людському – про людський капітал і заходи у цій сфері, необхідні для успішного майбутнього України;

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– місцевому й регіональному – з фокусом на відновлення громад та регінів;

– євроінтеграційному.

Конференція об’єднає представників урядів багатьох країн, міжнародних організацій, фінансових установ, регіональної та місцевої влади, громадянського суспільства і потенційних інвесторів.

"Наскрізними питаннями" будуть макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, "зелена" відбудова, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, довкілля, наука, технології та інновації, проблематика інвалідності.

Передісторія:

Президент Чехії Петр Павел планує презентувати там план з повоєнної відбудови України, що допоможе скоординувати зусилля партнерів.

Президент України Володимир Зеленський вже з середи перебуває в Італії. 9 липня він зустрівся з Папою Римським Левом XIV у резиденції понтифіка Кастель-Гандольфо поблизу Риму.

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