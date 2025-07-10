В Риме начинается новая конференция по восстановлению Украины

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В столице Италии Риме 10 июля начинается четвертая Конференция по вопросам восстановления Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Конференция по вопросам восстановления в Риме будет двухдневной и будет проходить 10-11 июля.

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Как отмечают на официальном сайте события, URC2025 сосредоточится на четырех тематических измерениях:

- предпринимательском, посвященном тому, как привлекать частный сектор для восстановления и экономического роста;

- человеческом - о человеческом капитале и мероприятиях в этой сфере, необходимых для успешного будущего Украины;

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- местном и региональном - с фокусом на восстановление общин и регионов;

- евроинтеграционном.

Конференция объединит представителей правительств многих стран, международных организаций, финансовых учреждений, региональной и местной власти, гражданского общества и потенциальных инвесторов.

"Сквозными вопросами" будут макроэкономическая стабильность, устойчивость и безопасность, инфраструктура, жилье, энергетика, защита климата, "зеленое" восстановление, культура, здравоохранение, гендерные вопросы, образование, окружающая среда, наука, технологии и инновации, проблематика инвалидности.

Предыстория:

Президент Чехии Петр Павел планирует представить там план по послевоенному восстановлению Украины, что поможет скоординировать усилия партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский уже с середины находится в Италии. 9 июля он встретился с Папой Римским Львом XIV в резиденции понтифика Кастель-Гандольфо недалеко от Рима.

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