ГУР: Кремль намагається звинуватити Україну в нібито поширенні плутонію і урану в Сирії

Спецслужби Росії намагаються поширити в Сирії інформацію про продаж нібито капсул із маркуванням радіоактивних елементів – "плутоній", "уран" з логотипом Міноборони України.

Джерело: ГУР, прокремлівське видання "ТАСС"

Дослівно ГУР: "Вигадане росіянами "військове майно" — дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул — невідомий.

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Контейнер і його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Повітряних Сил, а також допущені грубі помилки у маркуванні.

Зокрема, одна з капсул промаркована як "PU 94244U" — це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі — декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник".

Деталі: Так, російські ЗМІ поширюють заяву постпреда РФ при організації із заборони хімічної зброї про нібито "випадки застосування Києвом бойових отруйних речовин і наявність в Україні системи їх масового виробництва".

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В ГУР повідомили, що росіяни намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) радянського зразка, буцімто "викуплений у представників Міноборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом".

Зокрема, на відео міститься позначка актуальності "торгової пропозиції" – напис арабською мовою: "13.03.2025, четвер".

В українському відомстві відзначили, що це не перша спроба поширення росіянами подібної дезінформації.

Так, у 2023 році у приватному блозі користувача "smoug1985" було опублікувано допис про "перехоплений український контейнер із плутонієм". Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб США звинуватити РФ у використанні хімічної зброї в Сирії.