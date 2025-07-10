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ГУР: Кремль пытается обвинить Украину в якобы распространении плутония и урана в Сирии

Алена МазуренкоЧетверг, 10 июля 2025, 12:15
ГУР: Кремль пытается обвинить Украину в якобы распространении плутония и урана в Сирии
фото: ГУР

Спецслужбы России пытаются распространить в Сирии информацию о продаже якобы капсул с маркировкой радиоактивных элементов - "плутоний", "уран" с логотипом Минобороны Украины.

Источник: ГУР, прокремлевское издание "ТАСС"

Дословно ГУР: "Вымышленное россиянами "военное имущество" - дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул - неизвестно.

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Контейнер и его содержимое изготовлены, по классике российской пропаганды, халтурно: использован нечитабельный кириллический текст, синяя изолента для прикрепления логотипа Воздушных Сил, а также допущены грубые ошибки в маркировке.

В частности, одна из капсул промаркирована как "PU 94244U" - это редкий изотоп плутония, содержание которого во всей земной коре - несколько граммов. Кроме того, в контейнере по непонятным причинам находятся наручные механические часы".

Детали: Так, российские СМИ распространяют заявление постпреда РФ при организации по запрещению химического оружия о якобы "случаях применения Киевом боевых отравляющих веществ и наличии в Украине системы их массового производства".

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В ГУР сообщили, что россияне пытаются продать военный прибор химической разведки (ВПХР) советского образца, якобы "выкупленный у представителей Минобороны Украины, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой".

В частности, на видео содержится отметка актуальности "торгового предложения" - надпись на арабском языке: "13.03.2025, четверг".

В украинском ведомстве отметили, что это не первая попытка распространения россиянами подобной дезинформации.

Так, в 2023 году в частном блоге пользователя "smoug1985" было опубликовано сообщение о "перехваченном украинском контейнере с плутонием". Тогда россияне утверждали, что им удалось помешать попытке спецслужб США обвинить РФ в использовании химического оружия в Сирии.

СирияразведкаРосcия
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