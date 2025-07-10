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Глава Еврокомиссии объявила о создании "флагманского" фонда восстановления Украины

Кристина Бондарева, Александр ШумилинЧетверг, 10 июля 2025, 13:27
Глава Еврокомиссии объявила о создании флагманского фонда восстановления Украины
Фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг о создании Европейского фонда для восстановления Украины совместно с ЕС, Италией, Германией, Францией и Польшей.

Источник: Урсула фон дер Ляйен, выступая на Конференции по восстановлению Украины в Риме, сообщает "Европейская правда"

Детали: "Я особенно рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления", — сказала она.

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Фон дер Ляйен добавила, что вместе с частным сектором этот фонд даст старт инвестициям в энергетику, транспорт, критически важные сырьевые материалы и в области двойного назначения.

"Мы буквально вкладываем средства в будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны. Я особенно рада и искренне благодарна, что мы делаем это вместе с Италией, Германией, Францией, Польшей и Европейским инвестиционным банком. Спасибо вам за вашу преданность", – сказала фон дер Ляйен.

Президент Владимир Зеленский в Риме призвал международных партнеров создать коалицию по восстановлению и придерживаться в восстановлении Украины подхода в стиле "плана Маршалла".

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Европавосстановление
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