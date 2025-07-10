Фон дер Ляєн оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про продовження підтримки України та про надання наступних траншів допомоги.

Джерело: заява президентки Європейської комісії під час виступу на Ukraine Recovery conference, повідомляє з Рима кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз буде підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

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"Від початку повномасштабного вторгнення ЄС був і лишається найбільшим донором України, з майже 165 млрд євро підтримки. Лише цього року ми надамо 84% зовнішньої підтримки, потрібної Україні", – повідомила вона.

Очільниця Єврокомісії з нагоди конференції також зробила офіційні заяви про перерахування наступних траншів допомоги.

"Як частину цієї підтримки я анонсую [що ЄС перераховує Україні] один мільярд макрофінансової підтримки, дорогий Володимире. Також я оголошую про виплату 3 мільярдів євро за програмою Ukraine facility. І ці гранти і позики мобілізують 10 мільярдів у вигляді інвестицій", – розповіла вона.

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Фон дер Ляєн також нагадала, що підтримка України потрібна європейським державам, щоби виконувати власні зобов'язання: "Підтримка України допоможе державам-членам виконати мету НАТО у 3,5% ВВП на оборону".

Також у четвер глава Єврокомісії оголосила про створення фонду відновлення України.

Прем'єр Польщі Дональд Туск у своєму виступі підкреслив, що відновлення України неможливе без її перемоги у війні.

Натомість канцлер Німеччини закликав Україну не звертати зі шляху реформ, йдучи до ЄС.