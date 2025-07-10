Фон дер Ляйен объявила о 4 млрд евро помощи бюджету Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины и о предоставлении следующих траншей помощи.

Источник: заявление президента Европейской комиссии во время выступления на Ukraine Recovery conference, сообщает из Рима корреспондент "Европейской правды"

Детали: Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

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"С начала полномасштабного вторжения ЕС был и остается крупнейшим донором Украины, с почти 165 млрд евро поддержки. Только в этом году мы предоставим 84% внешней поддержки, необходимой Украине", – сообщила она.

Руководительница Еврокомиссии по случаю конференции также сделала официальные заявления о перечислении следующих траншей помощи.

"Как часть этой поддержки я анонсирую [что ЕС перечисляет Украине] один миллиард макрофинансовой поддержки, дорогой Владимир. Также я объявляю о выплате 3 миллиардов евро по программе Ukraine facility. И эти гранты и займы мобилизуют 10 миллиардов в виде инвестиций", – рассказала она.

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Фон дер Ляйен также напомнила, что поддержка Украины нужна европейским государствам, чтобы выполнять собственные обязательства: "Поддержка Украины поможет государствам-членам выполнить цель НАТО в 3,5% ВВП на оборону".

Также в четверг глава Еврокомиссии объявила о создании фонда восстановления Украины.

Премьер Польши Дональд Туск в своем выступлении подчеркнул, что восстановление Украины невозможно без ее победы в войне.

Канцлер Германии призвал Украину не сворачивать с пути реформ, идя в ЕС.