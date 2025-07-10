Чеська розвідка: РФ через Telegram вербує мігрантів для підпалів і диверсій у ЄС

Росія наймає мігрантів з-за меж Європейського Союзу для вчинення злочинів, поширення страху та підриву довіри до урядів країн.

Джерело: звіт чеської розвідки за 2024 рік, який цитує Politico, пише "Європейська правда"

Деталі: Чеські розвідники заявили, що Росія використовує Telegram для вербування потенційних агентів для здійснення різних злочинних дій, таких як зйомка військових баз або логістичних центрів військової допомоги, призначеної для України, або вчинення підпалів.

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BIS зазначила, що ці дії, крім своєї основної мети – збору інформації або завдання шкоди, – також мають на меті завдати психологічної шкоди.

"У це входить послаблення згуртованості західних суспільств, поширення страху і невизначеності, підрив довіри населення до здатності держави захистити своїх громадян, а також посилення тиску з метою скорочення підтримки України в її обороні проти російської агресії", – йдеться в доповіді.

Розвідка Чехії наголосила, що у багатьох випадках агенти не знають, що працюють на Росію, оскільки їх наймають через посередників.

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Окрім цього, у BIS наголосили, що Москва також поширює свій вплив через Російську православну церкву в Чехії, яка повністю лояльна до Кремля.

Зазначимо, Чехія ще з 2022 року веде власний перелік прізвищ тих, хто підтримує путінський режим, та запроваджує проти них національні санкції. До списку уже увійшли московський патріарх Кирил, російський бізнесмен Владімір Євтушенков та його син Фелікс, головний ракетобудівник РФ Борис Обносов та Віктор Медведчук.

Минулого року Чехія оголосила в розшук Андрея Авер'янова – одного з найвищих офіцерів ГРУ, відповідального за вибухи на складах боєприпасів у місті Врбетіце у 2014 році.

А 2 квітня чеський уряд вніс до національного санкційного списку білоруську "журналістку" Наталію Судлянкову та її куратора з військової розвідки Росії Алексєя Шаврова.