Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чешская разведка: РФ через Telegram вербует мигрантов для поджогов и диверсий в ЕС

Уляна Кричковская, Александр ШумилинЧетверг, 10 июля 2025, 15:03
Чешская разведка: РФ через Telegram вербует мигрантов для поджогов и диверсий в ЕС
Фото: Getty Images

Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.

Источник: отчет чешской разведки за 2024 год, который цитирует Politico, пишет "Европейская правда"

Детали: Чешские разведчики заявили, что Россия использует Telegram для вербовки потенциальных агентов для совершения различных преступных действий, таких как съемка военных баз или логистических центров военной помощи, предназначенной для Украины, или совершение поджогов.

Реклама:

BIS отметила, что эти действия, помимо своей основной цели – сбора информации или нанесения ущерба, – также имеют целью нанести психологический ущерб.

"В результате ослабляется сплоченность западных обществ, распространяется страх и неопределенность, подрывается доверие населения к способности государства защитить своих граждан, а также усиливается давление с целью сокращения поддержки Украины в ее обороне против российской агрессии", – говорится в докладе.

Разведка Чехии подчеркнула, что во многих случаях агенты не знают, что работают на Россию, поскольку их нанимают через посредников.

РЕКЛАМА:

Кроме того, в BIS подчеркнули, что Москва также распространяет свое влияние через Русскую православную церковь в Чехии, которая полностью лояльна Кремлю.

Отметим, Чехия еще с 2022 года ведет собственный список фамилий тех, кто поддерживает путинский режим, и вводит против них национальные санкции. В список уже вошли московский патриарх Кирилл, российский бизнесмен Владимир Евтушенков и его сын Феликс, главный ракетостроитель РФ Борис Обносов и Виктор Медведчук.

В прошлом году Чехия объявила в розыск Андрея Аверьянова – одного из высших офицеров ГРУ, ответственного за взрывы на складах боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году.

А 2 апреля чешское правительство внесло в национальный санкционный список белорусскую "журналистку" Наталью Судлянкову и ее куратора из военной разведки России Алексея Шаврова.

Чехияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет российских замороженных активов
Китай отреагировал на задержание своих граждан в Киеве по подозрению в шпионаже
Глава Еврокомиссии объявила о создании "флагманского" фонда восстановления Украины
видеоВ Киеве застрелили полковника СБУ – источник
Журналиста Буткевича мобилизовали: жена говорит – за критику власти
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Все новости...
Чехия
Президент Чехии на конференции по восстановлению Украины в Риме предложит свой план
Чехия подготовит восемь украинских пилотов F-16 до конца 2026 года
В Украине открывает представительство чешский производитель оружия Excalibur Army
Последние новости
16:25
Швеция до 2027 года создаст в Украине центр для реабилитации раненых военных
16:19
В Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала с четвертого этажа: обстоятельства выясняет полиция
16:17
Финансовой "подушки безопасности" нет почти у 40% работающих россиян
16:08
В июне РФ убила наибольшее количество гражданских в Украине за 3 года – миссия ООН
16:05
Штраф за нарушение требований использования кассовых аппаратов придется платить в полном объеме
16:03
"Борились за жизнь других, и погибли сами": в Украине впервые отмечают День памяти погибшего медика
16:00
Буткевич хочет купить житомирский ЦУМ у бывшей жены нардепа
15:45
Рубио обсудил с Лавровым войну в Украине: говорит, РФ предложила "новый подход"
15:43
АРМА обнаружило, что арестованное "Кировоградское рудоуправление" используется
15:41
Зеленская: Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе и постоянном эмоциональном напряжении
Все новости...
Реклама:
Реклама: