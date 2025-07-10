Чешская разведка: РФ через Telegram вербует мигрантов для поджогов и диверсий в ЕС

Россия нанимает мигрантов из-за пределов Европейского Союза для совершения преступлений, распространения страха и подрыва доверия к правительствам стран.

Источник: отчет чешской разведки за 2024 год, который цитирует Politico, пишет "Европейская правда"

Детали: Чешские разведчики заявили, что Россия использует Telegram для вербовки потенциальных агентов для совершения различных преступных действий, таких как съемка военных баз или логистических центров военной помощи, предназначенной для Украины, или совершение поджогов.

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BIS отметила, что эти действия, помимо своей основной цели – сбора информации или нанесения ущерба, – также имеют целью нанести психологический ущерб.

"В результате ослабляется сплоченность западных обществ, распространяется страх и неопределенность, подрывается доверие населения к способности государства защитить своих граждан, а также усиливается давление с целью сокращения поддержки Украины в ее обороне против российской агрессии", – говорится в докладе.

Разведка Чехии подчеркнула, что во многих случаях агенты не знают, что работают на Россию, поскольку их нанимают через посредников.

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Кроме того, в BIS подчеркнули, что Москва также распространяет свое влияние через Русскую православную церковь в Чехии, которая полностью лояльна Кремлю.

Отметим, Чехия еще с 2022 года ведет собственный список фамилий тех, кто поддерживает путинский режим, и вводит против них национальные санкции. В список уже вошли московский патриарх Кирилл, российский бизнесмен Владимир Евтушенков и его сын Феликс, главный ракетостроитель РФ Борис Обносов и Виктор Медведчук.

В прошлом году Чехия объявила в розыск Андрея Аверьянова – одного из высших офицеров ГРУ, ответственного за взрывы на складах боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году.

А 2 апреля чешское правительство внесло в национальный санкционный список белорусскую "журналистку" Наталью Судлянкову и ее куратора из военной разведки России Алексея Шаврова.