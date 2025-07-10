Тысячи ракет ПВО: Великобритания и Украина заключат историческое соглашение

Великобритания и Украина заключают историческое соглашение о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales. Оно будет подписано на нынешней конференции по восстановлению Украины, которая проходит в итальянском Риме.

Источник: заявление британского правительства, сообщает "Европейская правда"

Детали: В заявлении указано, что соглашение будет способствовать росту британской экономики и созданию новых рабочих мест, а также позволит Украине продолжить борьбу против российской агрессии.

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Это позволит поставить более 5 тысяч ракет противовоздушной обороны от британской компании Thales, что не только значительно усилит оборонный потенциал Великобритании, но и позволит Украине продолжать борьбу в развязанной РФ войне.

Великобритания также подтверждает предоставление Украине двусторонней помощи на сумму до 283 миллионов фунтов стерлингов в течение следующего года.

"Это заявление подчеркивает нашу неизменную поддержку Украины – усиление ее противовоздушной обороны против разрушительных атак беспилотников и ракет, а также поддержку важной работы по восстановлению страны и предоставление народу надежды, в которой он так нуждается", – приводит пресс-служба правительства слова британского вице-премьера Анджелы Рейнер.

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Великобритания выделит до 10,5 млн фунтов стерлингов на Программу реформы государственного управления и до 1 млн фунтов стерлингов на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в финансовом году 2025-2026.

Также премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ее государство расширит поддержку Украины в различных сферах – от энергетики до транспорта, а также в сфере обороны.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о продолжении поддержки Украины и о предоставлении следующих траншей помощи.