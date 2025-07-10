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Рубіо обговорив з Лавровим війну в Україні: каже, РФ запропонувала "новий підхід"

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 липня 2025, 15:45
Рубіо обговорив з Лавровим війну в Україні: каже, РФ запропонувала новий підхід
Марко Рубіло, Сергій Лавров, фото: МЗС РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров під час їхньої зустрічі на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії у Куала-Лумпурі запропонував "новий та інший підхід" щодо російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News

Деталі: За словами Рубіо, він мав "відверту, важливу розмову" з Лавровим і також наголосив, що Вашингтон "потребує бачити дорожню карту" щодо того, як можна закінчити війну в Україні.

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Зокрема, державний секретар США зазначив, що Росія запропонувала "новий та інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він передбачає.

"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", – наголосив він.

Рубіо сказав, що американський президент Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила "більшої гнучкості" щодо України.

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"Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу", – додав він.

Що було раніше:

СШАЛавровросійсько-українська війна
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