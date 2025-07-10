Рубіо обговорив з Лавровим війну в Україні: каже, РФ запропонувала "новий підхід"
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров під час їхньої зустрічі на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії у Куала-Лумпурі запропонував "новий та інший підхід" щодо російсько-української війни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Sky News
Деталі: За словами Рубіо, він мав "відверту, важливу розмову" з Лавровим і також наголосив, що Вашингтон "потребує бачити дорожню карту" щодо того, як можна закінчити війну в Україні.
Зокрема, державний секретар США зазначив, що Росія запропонувала "новий та інший підхід" під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він передбачає.
"Я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту", – наголосив він.
Рубіо сказав, що американський президент Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не проявила "більшої гнучкості" щодо України.
"Ми розуміємо, що такі речі вимагають часу і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу", – додав він.
Що було раніше:
- 4 липня відбулася телефонна розмова Трампа з Владіміром Путіним. Після неї президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля.
- Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що правитель РФ "прагне миру", та сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".