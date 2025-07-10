Рубио обсудил с Лавровым войну в Украине: говорит, РФ предложила "новый подход"
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время их встречи на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре предложил "новый и другой подход" по российско-украинской войне.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News
Детали: По словам Рубио, он имел "откровенный, важный разговор" с Лавровым и также отметил, что Вашингтон "требует видеть дорожную карту" относительно того, как можно закончить войну в Украине.
В частности, государственный секретарь США отметил, что Россия предложила "новый и другой подход" во время сегодняшних переговоров, не уточняя, что именно он предусматривает.
"Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я сегодня передам президенту", – подчеркнул он.
Рубио сказал, что американский президент Дональд Трамп разочарован тем, что российская сторона не проявила "большей гибкости" в отношении Украины.
"Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса", – добавил он.
Что предшествовало:
- 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. После него президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля.
- В частности, Трамп едва ли не впервые выразил сомнение, что правитель РФ "стремится к миру", и сказал, что Путин говорит "много глупостей".