Рубио обсудил с Лавровым войну в Украине: говорит, РФ предложила "новый подход"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время их встречи на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре предложил "новый и другой подход" по российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: По словам Рубио, он имел "откровенный, важный разговор" с Лавровым и также отметил, что Вашингтон "требует видеть дорожную карту" относительно того, как можно закончить войну в Украине.

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В частности, государственный секретарь США отметил, что Россия предложила "новый и другой подход" во время сегодняшних переговоров, не уточняя, что именно он предусматривает.

"Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я сегодня передам президенту", – подчеркнул он.

Рубио сказал, что американский президент Дональд Трамп разочарован тем, что российская сторона не проявила "большей гибкости" в отношении Украины.

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"Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса", – добавил он.

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