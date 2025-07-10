Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рубио обсудил с Лавровым войну в Украине: говорит, РФ предложила "новый подход"

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловЧетверг, 10 июля 2025, 15:45
Рубио обсудил с Лавровым войну в Украине: говорит, РФ предложила новый подход
Марко Рубио, Сергей Лавров, фото: МИД РФ

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров во время их встречи на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре предложил "новый и другой подход" по российско-украинской войне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Sky News

Детали: По словам Рубио, он имел "откровенный, важный разговор" с Лавровым и также отметил, что Вашингтон "требует видеть дорожную карту" относительно того, как можно закончить войну в Украине.

Реклама:

В частности, государственный секретарь США отметил, что Россия предложила "новый и другой подход" во время сегодняшних переговоров, не уточняя, что именно он предусматривает.

"Я бы не назвал это гарантией мира, но это концепция, которую я сегодня передам президенту", – подчеркнул он.

Рубио сказал, что американский президент Дональд Трамп разочарован тем, что российская сторона не проявила "большей гибкости" в отношении Украины.

РЕКЛАМА:

"Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения, но мы разочарованы тем, что не было достигнуто большего прогресса", – добавил он.

Что предшествовало:

СШАЛавровроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Украина получила 1 млрд евро от ЕС за счет российских замороженных активов
Китай отреагировал на задержание своих граждан в Киеве по подозрению в шпионаже
Глава Еврокомиссии объявила о создании "флагманского" фонда восстановления Украины
видеоВ Киеве застрелили полковника СБУ – источник
Журналиста Буткевича мобилизовали: жена говорит – за критику власти
фото В столице из-за обстрела перекрыли ряд улиц, городской транспорт изменил маршруты движения
Все новости...
США
Мобилизация, выборы, недра. Конституционный Суд снова в игре и ставки сверхвысокие
Сибига говорит о "позитивных сигналах" в возобновлении помощи США
СМИ: после покушения на Трампа отстранили шестерых сотрудников секретной службы США
Последние новости
16:25
Швеция до 2027 года создаст в Украине центр для реабилитации раненых военных
16:19
В Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала с четвертого этажа: обстоятельства выясняет полиция
16:17
Финансовой "подушки безопасности" нет почти у 40% работающих россиян
16:08
В июне РФ убила наибольшее количество гражданских в Украине за 3 года – миссия ООН
16:05
Штраф за нарушение требований использования кассовых аппаратов придется платить в полном объеме
16:03
"Борились за жизнь других, и погибли сами": в Украине впервые отмечают День памяти погибшего медика
16:00
Буткевич хочет купить житомирский ЦУМ у бывшей жены нардепа
15:45
Рубио обсудил с Лавровым войну в Украине: говорит, РФ предложила "новый подход"
15:43
АРМА обнаружило, что арестованное "Кировоградское рудоуправление" используется
15:41
Зеленская: Более 80% украинцев живут в хроническом стрессе и постоянном эмоциональном напряжении
Все новости...
Реклама:
Реклама: