У червні РФ вбила найбільшу кількість цивільних в Україні за 3 роки – місія ООН

У червні Моніторингова місія ООН в Україні зафіксувала найвищу за останні 3 роки кількість жертв серед цивільних: загинули 232 особи, ще 1343 дістали поранення.

Джерело: доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ)

Дослівно: "У першій половині 2025 року загальна кількість загиблих і поранених цивільних становить 6754 особи, що на 54% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було задокументовано 4381 жертву.

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Загалом за останні 6 місяців кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17%, а поранених – на 64%".

Деталі: Моніторингова місія зазначає, що минулого місяця Росія здійснила вдесятеро більше ракетних ударів та атак із застосуванням баражувальних боєприпасів, ніж в червні 2024 року. Цивільні особи загинули або були поранені щонайменше у 16 областях і в Києві.

Застосування Росією ракет дальнього радіусу дії та безпілотників по міських районах, підвищена руйнівна сила цих боєприпасів, а також зростаюча кількість атак стали основними чинниками різкого збільшення кількості жертв серед цивільних.

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Крім того, дедалі ширше використання дронів ближнього радіусу дії призвело до фатальних наслідків для громад, розташованих поблизу лінії фронту.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року місія ООН задокументувала щонайменше 13 580 загиблих серед цивільних, зокрема 716 дітей, а також 34 115 поранених цивільних осіб, у тому числі 2173 дитини.