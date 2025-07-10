У червні РФ вбила найбільшу кількість цивільних в Україні за 3 роки – місія ООН
У червні Моніторингова місія ООН в Україні зафіксувала найвищу за останні 3 роки кількість жертв серед цивільних: загинули 232 особи, ще 1343 дістали поранення.
Джерело: доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ)
Дослівно: "У першій половині 2025 року загальна кількість загиблих і поранених цивільних становить 6754 особи, що на 54% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було задокументовано 4381 жертву.
Загалом за останні 6 місяців кількість загиблих серед цивільного населення зросла на 17%, а поранених – на 64%".
Деталі: Моніторингова місія зазначає, що минулого місяця Росія здійснила вдесятеро більше ракетних ударів та атак із застосуванням баражувальних боєприпасів, ніж в червні 2024 року. Цивільні особи загинули або були поранені щонайменше у 16 областях і в Києві.
Застосування Росією ракет дальнього радіусу дії та безпілотників по міських районах, підвищена руйнівна сила цих боєприпасів, а також зростаюча кількість атак стали основними чинниками різкого збільшення кількості жертв серед цивільних.
Крім того, дедалі ширше використання дронів ближнього радіусу дії призвело до фатальних наслідків для громад, розташованих поблизу лінії фронту.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року місія ООН задокументувала щонайменше 13 580 загиблих серед цивільних, зокрема 716 дітей, а також 34 115 поранених цивільних осіб, у тому числі 2173 дитини.