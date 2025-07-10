В июне РФ убила наибольшее количество гражданских в Украине за 3 года – миссия ООН

В июне Мониторинговая миссия ООН в Украине зафиксировала самое высокое за последние 3 года количество жертв среди гражданских: погибли 232 человека, еще 1343 получили ранения.

Источник: доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ)

Дословно: "В первой половине 2025 года общее количество погибших и раненых гражданских составляет 6754 человека, что на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было задокументировано 4381 жертву.

Реклама:

Всего за последние 6 месяцев количество погибших среди гражданского населения выросло на 17%, а раненых - на 64%".

Детали: Мониторинговая миссия отмечает, что в прошлом месяце Россия осуществила в десять раз больше ракетных ударов и атак с применением барражирующих боеприпасов, чем в июне 2024 года. Гражданские лица погибли или были ранены по меньшей мере в 16 областях и в Киеве.

Применение Россией ракет дальнего радиуса действия и беспилотников по городским районам, повышенная разрушительная сила этих боеприпасов, а также растущее количество атак стали основными факторами резкого увеличения количества жертв среди гражданских лиц.

РЕКЛАМА:

Кроме того, все более широкое использование дронов ближнего радиуса действия привело к фатальным последствиям для общин, расположенных вблизи линии фронта.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года миссия ООН задокументировала по меньшей мере 13 580 погибших среди гражданских, в том числе 716 детей, а также 34 115 раненых гражданских лиц, в том числе 2173 ребенка.