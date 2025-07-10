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Швеція до 2027 року створить в Україні центр для реабілітації поранених військових

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 липня 2025, 16:25
Швеція до 2027 року створить в Україні центр для реабілітації поранених військових
фото: Getty Images

Уряд Швеції доручив профінансувати створення в Україні центру, де поранені військові проходитимуть реабілітацію. Центр стане частиною проєкту, який протягом останніх двох років спільно реалізують НАТО та Україна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського уряду

Деталі: Мета проєкту – реабілітація поранених військовослужбовців, щоб вони, за можливості, могли повернутися до активної служби в Збройних Силах України, або вести повноцінне цивільне життя.

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"Україна бореться не тільки за свою свободу, але й за нашу. Продовження підтримки їх у цій боротьбі є найважливішим завданням політики безпеки нашого часу", – заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Міністерка охорони здоров'я Ако Анкарберг Йоханссон заявила, що підтримка в реабілітації поранених солдатів є дуже затребуваною.

"Допомога також стане важливою складовою реформування та модернізації української системи охорони здоров'я. Я дуже рада, що шведський досвід і зацікавленість у справах України можуть сприяти цьому", – сказала вона.

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Поставлена урядом Швеції задача включає модернізацію та адаптацію існуючої будівлі в Україні, закупівлю та встановлення сучасного медичного реабілітаційного обладнання, а також навчання відповідного медичного персоналу в галузі травматології, травматологічної медицини та фізичної і психічної реабілітації.

Реалізація проєкту відбуватиметься у період з липня 2025 року по липень 2027 року.

Що було раніше:

  • Нещодавно уряд Швеції ухвалив рішення виділити 1,5 млрд шведських крон (близько 130 млн євро) на нові військові можливості для України, які включають, зокрема, стволи для самохідних артилерійських установок Archer.
  • Повідомляли також, що Швеція перегляне структуру економічної допомоги, яка надається іншим країнам, що дозволить вивільнити додаткові 1,67 млрд шведських крон (близько 150 млн євро) на допомогу Україні та інші гуманітарні заходи.

ШвеціяУкраїнадопомога Україні
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