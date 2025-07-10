Швеція до 2027 року створить в Україні центр для реабілітації поранених військових

Уряд Швеції доручив профінансувати створення в Україні центру, де поранені військові проходитимуть реабілітацію. Центр стане частиною проєкту, який протягом останніх двох років спільно реалізують НАТО та Україна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу шведського уряду

Деталі: Мета проєкту – реабілітація поранених військовослужбовців, щоб вони, за можливості, могли повернутися до активної служби в Збройних Силах України, або вести повноцінне цивільне життя.

Реклама:

"Україна бореться не тільки за свою свободу, але й за нашу. Продовження підтримки їх у цій боротьбі є найважливішим завданням політики безпеки нашого часу", – заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін.

Міністерка охорони здоров'я Ако Анкарберг Йоханссон заявила, що підтримка в реабілітації поранених солдатів є дуже затребуваною.

"Допомога також стане важливою складовою реформування та модернізації української системи охорони здоров'я. Я дуже рада, що шведський досвід і зацікавленість у справах України можуть сприяти цьому", – сказала вона.

РЕКЛАМА:

Поставлена урядом Швеції задача включає модернізацію та адаптацію існуючої будівлі в Україні, закупівлю та встановлення сучасного медичного реабілітаційного обладнання, а також навчання відповідного медичного персоналу в галузі травматології, травматологічної медицини та фізичної і психічної реабілітації.

Реалізація проєкту відбуватиметься у період з липня 2025 року по липень 2027 року.

Що було раніше: