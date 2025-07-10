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Швеция до 2027 года создаст в Украине центр для реабилитации раненых военных

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 10 июля 2025, 16:25
Швеция до 2027 года создаст в Украине центр для реабилитации раненых военных
фото: Getty Images

Правительство Швеции поручило профинансировать создание в Украине центра, где раненые военные будут проходить реабилитацию. Центр станет частью проекта, который в течение последних двух лет совместно реализуют НАТО и Украина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу шведского правительства

Детали: Цель проекта - реабилитация раненых военнослужащих, чтобы они, по возможности, могли вернуться к активной службе в Вооруженных Силах Украины, или вести полноценную гражданскую жизнь.

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"Украина борется не только за свою свободу, но и за нашу. Продолжение поддержки их в этой борьбе является важнейшей задачей политики безопасности нашего времени", - заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Министр здравоохранения Ако Анкарберг Йоханссон заявила, что поддержка в реабилитации раненых солдат является очень востребованной.

"Помощь также станет важной составляющей реформирования и модернизации украинской системы здравоохранения. Я очень рада, что шведский опыт и заинтересованность в делах Украины могут способствовать этому", – сказала она.

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Поставленная правительством Швеции задача включает модернизацию и адаптацию существующего здания в Украине, закупку и установку современного медицинского реабилитационного оборудования, а также обучение соответствующего медицинского персонала в области травматологии, травматологической медицины и физической и психической реабилитации.

Реализация проекта будет происходить в период с июля 2025 года по июль 2027 года.

Что предшествовало:

  • Недавно правительство Швеции приняло решение выделить 1,5 млрд шведских крон (около 130 млн евро) на новые военные возможности для Украины, которые включают, в частности, стволы для самоходных артиллерийских установок Archer.
  • Сообщалось также, что Швеция пересмотрит структуру экономической помощи, предоставляемой другим странам, что позволит высвободить дополнительные 1,67 млрд шведских крон (около 150 млн евро) на помощь Украине и другие гуманитарные мероприятия.

ШвецияУкраинапомощь Украине
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