Швеция до 2027 года создаст в Украине центр для реабилитации раненых военных

Правительство Швеции поручило профинансировать создание в Украине центра, где раненые военные будут проходить реабилитацию. Центр станет частью проекта, который в течение последних двух лет совместно реализуют НАТО и Украина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу шведского правительства

Детали: Цель проекта - реабилитация раненых военнослужащих, чтобы они, по возможности, могли вернуться к активной службе в Вооруженных Силах Украины, или вести полноценную гражданскую жизнь.

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"Украина борется не только за свою свободу, но и за нашу. Продолжение поддержки их в этой борьбе является важнейшей задачей политики безопасности нашего времени", - заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Министр здравоохранения Ако Анкарберг Йоханссон заявила, что поддержка в реабилитации раненых солдат является очень востребованной.

"Помощь также станет важной составляющей реформирования и модернизации украинской системы здравоохранения. Я очень рада, что шведский опыт и заинтересованность в делах Украины могут способствовать этому", – сказала она.

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Поставленная правительством Швеции задача включает модернизацию и адаптацию существующего здания в Украине, закупку и установку современного медицинского реабилитационного оборудования, а также обучение соответствующего медицинского персонала в области травматологии, травматологической медицины и физической и психической реабилитации.

Реализация проекта будет происходить в период с июля 2025 года по июль 2027 года.

Что предшествовало: