Мерц заявив, що Німеччина готова придбати у США Patriot для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на полях Конференції з питань відновлення України у Римі заявив, що його країна готова придбати системи протиповітряної оборони Patriot у США і передати їх Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Мерц розповів, що минулого тижня просив президента США Дональда Трампа поставити Patriot Україні.
Пряма мова Мерца: "Ми також готові придбати додаткові системи Patriot у США, щоб надати їх Україні".
Деталі: При цьому канцлер визнав, що американські військові також потребують цих систем, але, за його словами, "у них їх є багато". "Ще не вирішено, чи буде здійснено постачання", – додав Мерц.
Передісторія:
- Раніше повідомляли, що Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.
- За даними порталу Axios, Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.
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