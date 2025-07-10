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Мерц заявил, что Германия готова приобрести у США Patriot для Украины

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловЧетверг, 10 июля 2025, 17:01
Мерц заявил, что Германия готова приобрести у США Patriot для Украины
фото: getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц на полях Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме заявил, что его страна готова приобрести системы противовоздушной обороны Patriot у США и передать их Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Мерц рассказал, что на прошлой неделе просил президента США Дональда Трампа поставить Patriot Украине.

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Прямая речь Мерца: "Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot в США, чтобы предоставить их Украине".

Детали: При этом канцлер признал, что американские военные также нуждаются в этих системах, но, по его словам, "у них их есть много". "Еще не решено, будет ли осуществлена поставка", - добавил Мерц.

Предыстория:

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  • Ранее сообщалось, что Германия ведет "интенсивные переговоры" с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot.
  • По данным портала Axios, Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

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