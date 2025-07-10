Фіцо: Словаччина не підтримає 18-й пакет санкцій проти РФ без компенсацій за втрату газового транзиту

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Словаччина не підтримає новий санкційний пакет ЄС проти РФ без чітких гарантій, що його країна не зазнає фінансових втрат через припинення транзиту російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на текст розпорядження

Деталі: Отже, Словаччина не буде голосувати за 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ, який планувалося затвердити на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 11 липня.

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"Ми відмовляємося просто так голосувати за 18-й пакет санкцій без попередніх умов. Наша підтримка залежить від вирішення наших занепокоєнь щодо цін на газ, безпеки постачання та компенсацій за збитки, які ми понесемо внаслідок припинення постачання російського газу з 1 січня 2028 року", – заявив Фіцо.

Він констатував, що спірні питання з Європейською комісією "наразі ще не вирішено".

"Нашому послу в Брюсселі знову було доручено вчора не підтримувати 18-й пакет санкцій", – повідомив прем’єр-міністр Словаччини.

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Словацький очільник наголосив, що не може допустити, "щоб безглузді ідеологічні жести на кшталт припинення поставок російського газу завдали нашій державі серйозної шкоди".

Але він в той самий час констатував, що перемовини з Єврокомісією тривають, і мають позитивний поступ.

"Мушу визнати, що Європейська Комісія докладає зусиль для пошуку рішення для Словаччини. За деякими відкритими питаннями ми близькі до домовленості, за іншими ще далеко… Я щиро сподіваюся на швидке досягнення домовленості з Комісією, яка призведе до коригування її пропозиції щодо поступової відмови від російського газу у спосіб, що захистить Словаччину від найгірших можливих наслідків", – заявив Роберт Фіцо.

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