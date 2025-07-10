Фицо: Словакия не поддержит 18-й пакет санкций против РФ без компенсаций за потерю газового транзита

Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не поддержит новый санкционный пакет ЕС против РФ без четких гарантий, что его страна не понесет финансовых потерь из-за прекращения транзита российского газа в ЕС с 1 января 2028 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст распоряжения

Детали: Таким образом, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против РФ, который планировалось утвердить на заседании Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) в Брюсселе 11 июля.

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"Мы отказываемся просто так голосовать за 18-й пакет санкций без предварительных условий. Наша поддержка зависит от решения наших беспокойств относительно цен на газ, безопасности поставок и компенсаций за убытки, которые мы понесем в результате прекращения поставок российского газа с 1 января 2028 года", – заявил Фицо.

Он сообщил, что спорные вопросы с Европейской комиссией "пока еще не решены".

"Нашему послу в Брюсселе снова было поручено вчера не поддерживать 18-й пакет санкций", – сообщил премьер-министр Словакии.

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Словацкий глава подчеркнул, что не может допустить, "чтобы бессмысленные идеологические жесты вроде прекращения поставок российского газа нанесли нашему государству серьезный ущерб".

"Должен признать, что Европейская Комиссия прилагает усилия для поиска решения для Словакии. По некоторым открытым вопросам мы близки к договоренности, по другим еще далеко... Я искренне надеюсь на скорое достижение договоренности с Комиссией, которая приведет к корректировке ее предложения о постепенном отказе от российского газа способом, который защитит Словакию от худших возможных последствий", – заявил Роберт Фицо.

Напомним: