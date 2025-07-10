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Зеленський розповів, що Україна хоче купити додаткову зброю і ППО

Українська правда, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 липня 2025, 19:38
Зеленський розповів, що Україна хоче купити додаткову зброю і ППО
Володимир Зеленський, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з пресою у Римі повідомив, що в ході переговорів Коаліції охочих було обговорено можливість закупівлі додатковї зброї для України.

Джерело: кореспондент УП у Римі

Пряма мова: "Ми обговорили з партнерами можливість купівлі в Європі і передовсім у США необхідних пакетів зброї. Мова про комплекси ППО, про снаряди тощо".

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Деталі: За словами президента, партнери вивчають можливість закупівлі і пошуку джерел фінансування. "Ми передали партнерам список того, що потрібно. Будемо рухатись у цьому напрямку", - зазначив Зеленський.

Передісторія:

  • Німеччина веде "інтенсивні переговори" зі США щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.
  • Німецький канцлер Фрідріх Мерц також підтвердив готовність придбати у США системи Patriot для України.
  • За даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп розпорядився відправити Україні 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також тисне на Німеччину, аби та продала одну зі своїх батарей Patriot Україні.
  • Держсекретар Марко Рубіо на пресконференції після зустрічі з главою російського МЗС Сергієм Лавровим заявив, що США спробують переконати союзників по НАТО передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot, яких Київ потребує для відбиття російських атак.

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Зеленськийдопомога УкраїнізброяППО
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