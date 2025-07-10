Зеленский рассказал, что Украина хочет купить дополнительное оружие и ПВО

Президент Владимир Зеленский во время общения с прессой в Риме сообщил, что в ходе переговоров Коалиции желающих обсуждалась возможность закупки дополнительного оружия для Украины.

Источник: корреспондент УП в Риме

Прямая речь: "Мы обсудили с партнерами возможность покупки в Европе и прежде всего в США необходимых пакетов оружия. Речь о комплексах ПВО, о снарядах и т.д.".

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Детали: По словам президента, партнеры изучают возможность закупки и поиска источников финансирования. "Мы передали партнерам список того, что нужно. Будем двигаться в этом направлении", - отметил Зеленский.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что Германия ведет "интенсивные переговоры" с США по обеспечению Украины системами противовоздушной обороны Patriot.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц также подтвердил готовность приобрести у США системы Patriot для Украины.

По данным портала Axios, президент США Дональд Трамп распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot, а также давит на Германию, чтобы та продала одну из своих батарей Patriot Украине.

Госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что США попытаются убедить союзников по НАТО передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, в которых Киев нуждается для отражения российских атак.

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