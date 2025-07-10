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"Коаліції рішучих" узгодила розгортання сил в Україні та створення штаб-квартири у Франції

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 10 липня 2025, 20:48
Коаліції рішучих узгодила розгортання сил в Україні та створення штаб-квартири у Франції
Getty Images

Країни-учасниці "коаліції рішучих" під час онлайн-зустрічі домовились про заснування штаб-квартири в Парижі та оголосили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на британський уряд

Деталі: Під час зустрічі "коаліції рішучих", як зазначається, лідери погодили структуру командування силами, які будуть розміщені в Україні після досягнення припинення вогню для його гарантування.

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"Військовий план був розроблений після зустрічі військових керівників у Парижі в понеділок, на якій було узгоджено стратегію створення сил та скоординовано плани з ЄС, НАТО, США та понад 200 планувальниками з 30 міжнародних партнерів", – пояснили в британському уряді.

Лідери також домовились, що планування в межах коаліції "має продовжуватися на постійній основі".

"Це передбачатиме багатонаціональний оперативний штаб у Парижі під керівництвом Великої Британії та Франції, який контролюватиме всі тактичні та оперативні заходи", – ідеться в повідомленні.

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Через 12 місяців штаб буде перенесений до Лондона, зазначили в уряді Британії.

Крім того, після розгортання сил "коаліції рішучих" у Києві також буде створено координаційну групу на чолі з британським військовим офіцером у званні генерал-майора.

"Коаліція рішучих" також визначила завдання після припинення бойових дій між Росією та Україною: допомога українським Збройним Силам, а також забезпечення безпеки в повітрі та на морі.

Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський обговорив з британським премʼєр-міністром Кіром Стамером проведення зустрічі "коаліції рішучих" на полях конференції в Римі.

Коаліція не проводила зустрічей з березня через розбіжності щодо військової підтримки з боку США та прагнення заручитись підтримкою Вашингтона у можливому розгортанні західних військ в Україні.

миротворціросійсько-українська війна
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