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"Коалиции решительных" согласовала развертывание сил в Украине и создание штаб-квартиры во Франции

Олег Павлюк, Анастасия ПроцЧетверг, 10 июля 2025, 20:48
Коалиции решительных согласовала развертывание сил в Украине и создание штаб-квартиры во Франции
Getty Images

Страны-участницы "коалиции решительных" во время онлайн-встречи договорились об учреждении штаб-квартиры в Париже и объявили о завершении подготовки планов будущего контингента в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на британское правительство

Детали: Во время встречи "коалиции решительных", как отмечается, лидеры согласовали структуру командования силами, которые будут размещены в Украине после достижения прекращения огня для его гарантирования.

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"Военный план был разработан после встречи военных руководителей в Париже в понедельник, на которой была согласована стратегия создания сил и скоординированы планы с ЕС, НАТО, США и более 200 планировщиками из 30 международных партнеров", – пояснили в британском правительстве.

Лидеры также договорились, что планирование в рамках коалиции "должно продолжаться на постоянной основе".

"Это будет предусматривать многонациональный оперативный штаб в Париже под руководством Великобритании и Франции, который будет контролировать все тактические и оперативные меры", – говорится в сообщении.

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Через 12 месяцев штаб будет перенесен в Лондон, отметили в правительстве Великобритании.

Кроме того, после развертывания сил "коалиции решительных" в Киеве также будет создана координационная группа во главе с британским военным офицером в звании генерал-майора.

"Коалиция решительных" также определила задачи после прекращения боевых действий между Россией и Украиной: помощь украинским Вооруженным Силам, а также обеспечение безопасности в воздухе и на море.

Напомним:

  • Ранее на этой неделе президент Владимир Зеленский обсудил с британским премьер-министром Киром Стамером проведение встречи "коалиции решительных" на полях конференции в Риме.
  • Коалиция не проводила встреч с марта из-за разногласий по поводу военной поддержки со стороны США и стремления заручиться поддержкой Вашингтона в возможном развертывании западных войск в Украине.

миротворцыроссийско-украинская война
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