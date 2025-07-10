Кількість постраждалих від нічної атаки на Київ зросла до 26 – МВА
Четвер, 10 липня 2025, 21:07
Унаслідок масованої нічної атаки Росії на Київ кількість постраждалих зросла до 26 людей, ще двоє загинули.
Джерело: начальник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко
Деталі: Повідомляється, що станом на 17:45 10 липня у Києві зафіксовано 25 постраждалих внаслідок нічного ракетно-дронового удару.
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Пряма мова: "Кількість постраждалих зросла до 25".
Деталі: Перед цим, о 15:41, він повідомляв про 24 поранених.
Оновлено: О 21:10 Ткаченко написав, що за допомогою до медиків звернувся чоловік, який постраждав внаслідок останньої ворожої атаки.
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Таким чином, кількість поранених зросла до 26.
Нагадаємо:
- В ніч на 10 липня Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку російських військ із застосуванням дронів-камікадзе та балістичних ракет. У місті було чутно потужні вибухи, зафіксовано пожежі та руйнування. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 19 постраждалих.