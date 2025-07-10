Количество пострадавших от ночной атаки на Киев возросло до 26 – МВА
Четверг, 10 июля 2025, 21:07
В результате массированной ночной атаки России на Киев количество пострадавших возросло до 26 человек, еще двое погибли.
Источник: начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко
Детали: Сообщается, что по состоянию на 17:45 10 июля в Киеве зафиксировано 25 пострадавших в результате ночного ракетно-дронового удара.
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Прямая речь: "Количество пострадавших возросло до 25".
Детали: Перед этим, в 15:41, он сообщал о 24 раненых.
Обновлено: В 21:10 Ткаченко написал, что за помощью к медикам обратился мужчина, который пострадал в результате последней вражеской атаки.
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Таким образом, количество раненых возросло до 26.
Напомним:
- В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной комбинированной атаке со стороны российских войск с применением дронов-камикадзе и баллистических ракет. В городе были слышны мощные взрывы, зафиксированы пожары и разрушения. Ранее сообщалось о двух погибших и 19 пострадавших.