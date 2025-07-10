Під час атаки РФ було пошкоджене посольство Ватикану в Києві

Нунцій (посол) Святого Престолу в Україні, архиєпископ Вісвальдас Кульбокас повідомив, що під час нічної атаки Росії на Київ незначних пошкджень зазнало посольство Ватикану в Києві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Vatican News

Деталі: За словами Кульбокаса, під час масованої російської атаки на Київ вночі пошкоджень зазнали приміщення Апостольської Нунціатури.

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"Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків", – наголосив нунцій.

Осколки, підібрані на території нунціатури в Києві ФОТО: VATICAN NEWS

Він додав, що дипломати Святого Престолу особисто чули вибухи неподалік посольства і бачили пошкоджені цивільні будівлі за кількадесят метрів.

"Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення. Ми підібрали близько десяти досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети", – додав Кульбокас.

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Він уточнив, що працівники нунціатури не постраждали, і наголосив, що вона розташована у Шевченківському районі Києва, де є чимало посольств інших держав.

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