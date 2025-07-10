Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Під час атаки РФ було пошкоджене посольство Ватикану в Києві

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 10 липня 2025, 22:19
Під час атаки РФ було пошкоджене посольство Ватикану в Києві
ФОТО: VATICAN NEWS

Нунцій (посол) Святого Престолу в Україні, архиєпископ Вісвальдас Кульбокас повідомив, що під час нічної атаки Росії на Київ  незначних пошкджень зазнало посольство Ватикану в Києві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Vatican News

Деталі: За словами Кульбокаса, під час масованої російської атаки на Київ вночі пошкоджень зазнали приміщення Апостольської Нунціатури.

Реклама:

"Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків", – наголосив нунцій.

 
Осколки, підібрані на території нунціатури в Києві
ФОТО: VATICAN NEWS

Він додав, що дипломати Святого Престолу особисто чули вибухи неподалік посольства і бачили пошкоджені цивільні будівлі за кількадесят метрів.

"Наші приміщення також зазнали певних пошкоджень: у головній будівлі пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення. Ми підібрали близько десяти досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети", – додав Кульбокас.

РЕКЛАМА:

Він уточнив, що працівники нунціатури не постраждали, і наголосив, що вона розташована у Шевченківському районі Києва, де є чимало посольств інших держав.

Нагадаємо:

ВатиканКиївросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Росія хоче запускати по 1000 дронів на день, ми зможемо все збивати
Зеленський заявив, що розглядає Умєрова на посаду посла у США: Це вплине на зміни в уряді
Тисячі ракет ППО: Британія і Україна укладуть історичну угоду
Україна отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок російських заморожених активів
Китай відреагував на затримання своїх громадян у Києві за підозрою в шпигунстві
Глава Єврокомісії оголосила про створення "флагманського" фонду відновлення України
Усі новини...
Ватикан
Путін провів телефонну розмову з Папою Римським
Reuters дізналося ще одну "причину" РФ не їхати у Ватикан для переговорів з Україною
Мелоні каже, що Папа Римський готовий прийняти у Ватикані переговори щодо України
Останні новини
23:07
Україна отримає "енергетичний павербанк" на 600 тисяч домівок
22:59
Трамп назвав "зелену" енергетику дорогою, але Техас спростував його "енергоміф"
22:52
Reuters: Єврокомісія може запропонувати "плаваючу" ціну на російську нафту
22:38
В Україні реконструюють Татарбунарську та Кілійську зрошувальні системи: який бюджет
22:27
Співи птахів після "Шахедів", милий боривітер і горобці, які нікуди не зникли: як це – бути бьордвотчеркою
22:19
фотоПід час атаки РФ було пошкоджене посольство Ватикану в Києві
22:15
Український венчурний фонд направить €50 мільйонів на підтримку стартапів
21:50
фотоУ Запоріжжі чоловік із ножем напав на лікаря – поліція затримала нападника
21:42
фотоВ НАБУ передали матеріали по справі щодо розслідування "УП", у якому фігурує Стефанішина – нардеп
21:35
У мережі показали трейлер до другого сезону "Венздей"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: